صور.. مسجد "كريستال عصفور" قبلة المصلين.. وملتقى سباق الصغار فى حفظ القرآن

وأصبح المسجد منذ بنائه قبلة المسلمين في الصلوات كصلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، كما تقام به العديد من حلقات الدروس الدينية بإشراف مديرية الأوقاف بالقليوبية، ومسابقات حفظ القرآن الكريم للأطفال والتي يتم خلالها يوميا عمل مسابقة بما تم حفظه وتكريم الفائزين من الأطفال بهدايا مختلفة.



ومن ناحيته قال الحاج مجدي الجيوشي، أحد مواطني شبرا الخيمة، أن المسجد هو أكبر مساجد المدينة، ويتميز بنقوشه الإسلامية الفريدة، كما يتضمن حفرا على جدرانه لأسماء الأنبياء والتابعين، إلى جانب أسماء الله الحسنة، كما تتضمن قبته العديد من الآيات القرآنية الكريمة والتي نقشت بالطريقة العثمانية، مشيرًا إلى أن المسجد يمتلئ عن آخره في صلاة التراويح.