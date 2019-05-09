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صور.. مسجد "كريستال عصفور" قبلة المصلين.. وملتقى سباق الصغار فى حفظ القرآن

الخميس، 09 مايو 2019 09:00 م
صور.. مسجد "كريستال عصفور" قبلة المصلين.. وملتقى سباق الصغار فى حفظ القرآن مسجد كريستال عصفور
القليوبية - إبراهيم سالم
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أحد التحف المعمارية الفريدة بمدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، مسجد كريستال عصفور، والذي بنى بطريقة مستوحاة تصميمة من مآذن الحرم المكي والمدني، كما أن قبته المدهبة مستوحاة من قبة الصخرة بالمسجد الأقصى، أي أنه تم تصميمه يجمع ما يميز أهم مساجد المسلمين "المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى"، ويتسع المسجد لـ3000 مصلى، ويمكن أن يزيد إلى 5000 فى حال استخدام الساحة الخارجية.
 

 وأصبح المسجد منذ بنائه قبلة المسلمين في الصلوات كصلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، كما تقام به العديد من حلقات الدروس الدينية بإشراف مديرية الأوقاف بالقليوبية، ومسابقات حفظ القرآن الكريم للأطفال والتي يتم خلالها يوميا عمل مسابقة بما تم حفظه وتكريم الفائزين من الأطفال بهدايا مختلفة.
 

 ومن ناحيته قال الحاج مجدي الجيوشي، أحد مواطني شبرا الخيمة، أن المسجد هو أكبر مساجد المدينة، ويتميز بنقوشه الإسلامية الفريدة، كما يتضمن حفرا على جدرانه لأسماء الأنبياء والتابعين، إلى جانب أسماء الله الحسنة، كما تتضمن قبته العديد من الآيات القرآنية الكريمة والتي نقشت بالطريقة العثمانية، مشيرًا إلى أن المسجد يمتلئ عن آخره في صلاة التراويح.

مسجد كريستال عصفور (1)
 
مسجد كريستال عصفور (2)
 
مسجد كريستال عصفور (3)
 
 
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