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صور.. "قيم جامعية" مبادرة بجامعة أسيوط لحث الطلاب على العلم والأخلاق

الخميس، 09 مايو 2019 01:05 م
صور.. "قيم جامعية" مبادرة بجامعة أسيوط لحث الطلاب على العلم والأخلاق رئيس جامعة اسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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أعلن الدكتور شحاتة غريب شلقامى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، عن إطلاق الجامعة لمبادرة إعلامية تحت عنوان "قيم جامعية" والذي ينظمها اتحاد طلاب الجامعة، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والتي تهدف إلى التأكيد على قيمة العلم فى ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2019 عاماً للعلم.

وأضاف "غريب"، أن مبادرة قيم جامعية تهدف أيضاً للدعوة إلى التحلي بالقيم الأخلاقية النبيلة والعزيمة والإيجابية، وما إلى ذلك وعن تفاصيل المبادرة، مشيرا إلى أن المبادرة قائمة على مشاركة أعضاء مجلس الجامعة، وذلك برفع لافتات تحمل عبارات ذات مغزى تعمل على تحقيق الهدف من المبادرة والتى شهدت كذلك مشاركة واسعة من عدد من الشخصيات الجامعية سواء من أعضاء هيئة التدريس أو مديري الإدارات المختلفة أو الطلاب بمختلف الكليات والذى تم تنظيمها تحت إشراف الأستاذ عز الدين المنصورى مدير رعاية الشباب والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية.

ومن جانبه أكد الطالب أحمد عصام أمين اللجنة الاجتماعية العليا لاتحاد طلاب الجامعة والقائم على تنفيذ المبادرة، أهمية فكرة المبادرة فى تعزيز التواصل بين القيادات الجامعية على مختلف مواقعها وبين الطلاب، مشيراً إلى أن المبادرة تم إجراؤها بالتنسيق مع على جلال أمين الاتحاد ومساعده عبد الرحمن بكير وبتعاون من عبد العزيز عبد العليم أمين مساعد اللجنة العليا الاجتماعية، كما قام الطالب محمد عيسى بالتصوير الفوتوغرافى للمشاركة فى المبادرة.

 

قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (1)
قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (1)

 

قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (2)
قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (2)

 

قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (3)
قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (3)

 

قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (4)
قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (4)

 

قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (5)
قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (5)

 

قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (6)
قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (6)

 

قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (7)
قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (7)

 

قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (8)
قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (8)

 

قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (9)
قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (9)

 

قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (10)
قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (10)

 

قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (11)
قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (11)

 

قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (12)
قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (12)

 

قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (13)
قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (13)

 

قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (14)
قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (14)

 

قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (15)
قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (15)

 

قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (16)
قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (16)

 

قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (17)
قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (17)

 

قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (18)
قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (18)

 

قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (19)
قيم جامعية مبادرة إعلامية تطلقها جامعة أسيوط للتأكيد على قيمة العلم والدعوة لتحلى بالقيم الأخلاقية (19)

 


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