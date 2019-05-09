شرطة التموين تحاصر الغشاشين فى رمضان وتضبط 3 أطنان أغذية فاسدة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت شرطة التموين حملاتها الرقابية لملاحقة السلع الفاسدة ومجهولة المصدر التى تضر بصحة المواطنين.



وفي هذا الصدد، نجحت شرطة التموين في ضبط 3 أطنان سلع غذائية متنوعة مجهولة المصدر ولا تصلح للاستهلاك الآدمي.



وتستهدف الحملات التموينية التى تستمر على مدار الشهر الكريم، ضبط الأسعار ومحاربة الغلاء وملاحقة السلع مجهولة المصدر.



يأتى ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.