خليه على مائدة رمضان.. الفجل يخفض الوزن ويمنع السرطان ويزيل سموم الكبد

كتبت أمل علام

ينصح خبراء الصحة بالاهتمام بتناول الخضروات فى وجبتى الإفطار والسحور، لما له من أهمية كبيرة فى منع العطش طول فترة الصيام، وأيضا تحسين الهضم وعدم الشعور بالانتفاخ أو الامتلاء.

ويعتبر الفجل سواء الأحمر أو البيض من الخضروات الهامة التى تحتوى على العديد من الفوائد، حيث أنه قادر على فقدان الوزن، وأيضا الوقاية من السرطان.

وكشفت صحيفة "boldsky" الهندية، أن الفجل هو واحد من أصح الخضروات المليئة بالمواد المغذية وله فوائد صحية عديدة، يطلق عليه علميا اسم "Raphanus sativus "، والفجل هو جذور صالحة للأكل مع طعم لاذع، يتم استهلاك جميع أجزاء نبات الفجل، مثل الجذور، والأوراق .

وقالت الصحيفة أنه لقرون عديدة، تم استخدام الفجل في الطب الصيني التقليدي لعلاج العديد من الحالات مثل الالتهابات، والتهاب الحلق، والحمى واضطرابات الصفراء.

تعرف على الفوائد الصحية للفجل:



الفجل يخفض الوزن ويمنع السرطان

1. يساعد فى فقدان الوزن

يعتبر الفجل مصدرًا جيدًا للألياف التي تشبع شهيتك، وتساعدك على تجنب الإفراط في تناول الطعام، مما يسهل عليك إنقاص الوزن،كما تساعد الألياف أيضًا في إدارة حركة الأمعاء، وتخفض الكوليسترول فى الدم.

2. يعزز مناعة محتوى فيتامين C

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الفجل يحمي الجسم ويساعد على منع تلف الخلايا الناجم عن السموم البيئية،كما يلعب فيتامين C أيضًا دورًا مهمًا في إنتاج الكولاجين، مما يساعد على الحفاظ على صحة الجلد، والأوعية الدموية.

3. يمنع السرطان ..

الفجل يحتوي على الانثوسيانين، والفيتامينات الأخرى التي لها خصائص مضادة للسرطان، يعزز الايزوثيانيت إزالة المواد المسببة للسرطان من الجسم ويمنع نمو الورم.



الفجل يضبط ضغط الدم

4. يدعم صحة القلب..

الأنثوسيانين، الفلافونويد في الفجل، يمتلك خصائص مضادة للالتهابات التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه يخفض الكولسترول السيئ (LDL) ، والذي هو السبب الرئيسي للسكتة الدماغية.

5. يتحكم في مرض السكري..

يعتبر الفجل غذاء يحتوي على نسبة منخفضة من السكر في الدم، مما يعني أن تناوله لن يؤثر على مستويات السكر في الدم، كما ان تناول الفجل له تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.



احرص عليه فى رمضان لانه مفيد

6. يخفض من ضغط الدم..

الفجل هو مصدر ممتاز للبوتاسيوم الذي يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، البوتاسيوم يرتاح الأوعية الدموية ويعزز تدفق الدم المستمر، كما أنه يوسع الأوعية الدموية الضيقة مما يسهل تدفق الدم بسهولة.

7. يمنع الالتهابات..

يمتلك خصائص مضادة للفطريات، ويحتوي على بروتين مضاد للفطريات.



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8. إزالة السموم من الكبد..

وفقًا لدراسة، فإن مستخلصات إنزيم الفجل الأبيض يحمي من سموم الكبد.

وجدت دراسة أخرى نشرت في مجلة الطب الحيوي والتكنولوجيا الحيوية، أن الفجل يمكن أن يمنع حصى المرارة، ويقلل مستويات الدهون الثلاثية.



11 فائدة مذهلة للفجل

9. يحافظ على الجهاز الهضمي صحي..

تناول الفجل وأوراقه يمكن أن يساعد في منع تقرحات المعدة عن طريق حماية الأنسجة المعدية وتقوية حاجز الغشاء المخاطي، وفقاً لدراسة، فان أوراق الفجل هى مصدر جيد للألياف التى تساعد على تحسين وظيفة الجهاز الهضمى.

10. يرطب الجسم..

يحتوي الفجل على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في الحفاظ على برودة جسمك خلال الصيف، يعمل الفجل على أن يبقي على جسمك رطبًا ويساعد أيضًا فى منع الإمساك.

11. يعزز صحة الجلد والشعر..

فيتامين C والزنك والفوسفور في الفجل يساعد على تحسين بشرتك عن طريق تأخير عملية الشيخوخة، كما أنه يحافظ على جفاف الطفح الجلدي وحب الشباب، يفيد الفجل شعرك من خلال تقوية جذور الشعر، ومنع تساقط الشعر وإزالة قشرة الرأس.