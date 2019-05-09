الموافقة على اتفاق بقرض صينى لتنفيذ مشروع السكة الحديد بالعاشر من رمضان

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، اليوم الخميس، القرار الجمهورى رقم 469 لسنة 2018، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالموافقة على الاتفاق الإطارى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، بشأن تقديم الصين قرض ميسر لمصر بقيمة إجمالية لا تتجاوز أربعة مليارات و 604ملايين يوان صيني، والموقع فى بكين بتاريخ 1 سبتمبر 2018.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 15 يناير 2019.

ويتم تقديم القرض من خلال بنك التصدير والاستيراد الصينى إلى وزارة النقل المصرية ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق وهى المستخدم النهائى للقرض، لاستخدامه فى تنفيذ مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان المتفق عليه من الجانبين، وتقوم الحكومة الصينية بسداد فائدة القرض المدعومة مباشرة إلى بنك التصدير والاستيراد الصينى.