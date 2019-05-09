الملوخية والبط والأرانب.. أشهر الأكلات على مائدة المنياوية طوال شهر رمضان

فريق المحافظات

عادات مازال أهل المنيا يسيرون عليها منذ عشرات السنين، مع إقبال شهر رمضان المعظم، وبعيدا عن مساعدة الآباء لأبنائهم الصغار فى تعليق الزينة وشراء الفوانيس وتعليقها فى الشوارع، مع قدوم شهر رمضان الكريم، أيضا يتميز رمضان فى محافظة المنيا بالجهد الكبير الذى تبذله المرأة فى إعداد الطعام للأسرة والعائلة.

تقول منى محمد ربة منزل 31 سنة، من المنيا: إن من أشهر الأكلات فى شهر رمضان وتتميز بها محافظة المنيا أكلة الملوخية والأرانب، وكذلك البط المحشى بالفريك والفتة العربى، وتعد تلك الأكلات هى الأشهر على سفرة الطعام لدى المنياوية من الغرب إلى الشرق ومن اليمين للشمال.

وقالت منى: أبدأ فى إعداد الطعام منذ آذان الظهر وأنتهى منه قبل آذان المغرب بقليل، وذلك من أجل الانتهاء من الطعام مبكرا، منعا لحدوث أى خطا قد يمنع الأسرة من الإفطار.

وأشارت أن الملوخية أكلة جميلة فى فصل الصيف فهى خفيفة على المعدة، وكذلك أقل سعرا، لذا تجدها فى كل المنازل خاصة فى الأيام الأولى من رمضان، بينما فى العشرة أيام الثانية يأتى البط والحمام فى مقدمة السفرة المنياوية التى تشهد العديد من العزومات للأقارب والأصدقاء.

أما نادية حسين ربة 29 سنة منزل، قالت إن الفتة العربى من أطعم الأكلات على سفرة المنياوية رغم أنه ليس أى أحد يستطيع إعدادها، وأضافت أنها تعد أكلة رئيسية لا يمكن الاستغناء عنها، إلا أيام قليلة ثم العودة إليها من جديد.

أما ألماظ أحمد ربة منزل وتبلغ من العمر 57 سنة، تقول: تزوجت صغيرة وطلب منى إعداد الطعام للمنزل وأنا لا أعرف أى أنواع الأطباق يتم تقديمها فى تلك البلد الجديد، ولكن تبين لى أن المنياوية طعامهم متقارب، حيث يعد طبق الملوخية وبجواره الآرانب من أهم الأطباق.

وأشارت أنه إذا كان اليوم الاول من شهر رمضان تمتلئ السفرة فى جميع منازل اهل المنيا باللحوم وفى مقدمتها البط والفته باللحمة والملوخية والشوربة، وتعد تلك هى اشهر الاكلات على السفرة بين أبناء المحافظة.