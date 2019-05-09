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الخميس، 09 مايو 2019 12:55 م
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الصين ترفض تقريرا أوروبيا حول هونج كونج وتعتبره تدخلا فى شئونها

الخميس، 09 مايو 2019 12:47 م
الصين ترفض تقريرا أوروبيا حول هونج كونج وتعتبره تدخلا فى شئونها الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين (أ ش أ)
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أكدت الصين اعتراضها وشجبها لتقرير صادر عن الاتحاد الأوروبى حول حقوق الإنسان والحريات فى منطقة "هونج كونج" و"ماكاو"، معتبرة إياه "تدخلا صارخا فى الشؤون الداخلية للصين".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" - خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس، بمقر الوزارة - إنه منذ عودة "هونج كونج" إلى الوطن الأم، والمنطقة الإدارية الخاصة تطبق مبدأ "مواطنو هونج كونج يحكمون هونج كونج" وتتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتى فى التزام صارم بالقانون الأساسى، كما يتم تطبيق مبدأ" دولة واحدة ونظامان" بشكل ناجح.

وأضاف أن حقوق الإنسان والحريات هناك - بما يشتمل على حرية التعبير والصحافة والتجمع والتصويت وخوض الانتخابات - تخضع للحماية الكاملة التى يوفرها القانون.

وتابع أن الملاحظات الواردة فى التقرير "غير مسؤولة"، وتشكل "تدخلا صارخا" فى الشؤون الداخلية للصين، وأن بكين تشجب هذا التقرير وتعارضه بشدة، داعيا الاتحاد الأوروبى إلى التوقف عن إصدار مثل هذه التقارير.

 


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