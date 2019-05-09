وذكرت الخارجية الروسية - في بيان - أن بومبيو سيزور روسيا في زيارة عمل يومي 13 و14 من مايو الجاري، لافتة إلى احتمالية أن يستقبله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح البيان أن مباحثات وزيرا خارجية واشنطن وموسكو ستتطرق إلى القضايا الحيوية للتعاون الثنائي بين الجانبين، مضيفة أن "الزيارة نظمت بطلب من الولايات المتحدة.. وسوف تواصل سلسلة من الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا والولايات المتحدة".

وقال البيان "نحن على استعداد لاستئناف الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي الذي تقاطعه واشنطن، بما في ذلك النظر في مقترحات محددة لتطوير تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن معاهدة جديدة بشأن نزع السلاح النووي".

وأكد البيان أن موسكو "لا تركز على السلبيات.. ومنفتحون على إيجاد طرق للتغلب على المشاكل الحالية ونحن واثقون من أن هذا سوف ينجح عاجلاً أم آجلاً لأنه يلبي احتياجات البلدين.. نحن على استعداد لبناء تفاعل أوثق وبنّاء مع الولايات المتحدة على أساس المساواة و مراعاة المصالح المتبادلة".