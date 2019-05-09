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الخميس، 09 مايو 2019 06:44 م
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الجيش السورى يحرر مدينة وبلدتين بريف حماة

الخميس، 09 مايو 2019 05:16 م
الجيش السورى يحرر مدينة وبلدتين بريف حماة قوات الجيش السورى
أ ش أ
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أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية بأن الجيش السورى دخل إلى مدينة قلعة المضيق وبلدتى الكركات والتوينة بريف حماة؛ إثر انسحاب مسلحى (جبهة النصرة) منها اليوم الخميس.

 

وأضافت أن وحدات الهندسة السورية بدأت بتمشيط الأحياء والمزارع المحيطة بتلك المناطق، مشيرة إلى أن قوات الحكومة السورية انتزعت السيطرة على قلعة المضيق وقريتى (تل هواش - الكركات) القريبتين.

 


وذكرت القناة - نقلًا عن المرصد السورى لحقوق الإنسان - أن مقاتلى المعارضة انسحبوا من هناك بعد أن أوشك الجيش على تطويقهم.

 

 

 


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