أحمد صبري عن واقعة اعتداء السبكي: لو تعاملنا مثلهم لتحولت إلى مجزرة.. والمنتج فضل استخدام الدراع

أكد أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد، أن الزملاء الصحفيين بموقع «صدى البلد» تعاملوا في واقعة اعتداء السبكي برقي، مؤكدا أن الزملاء إذا كانوا قرروا انهم يردون الاعتداء باعتداء لتحولت الى «مجزرة» ودماء وإنما تعاملنا باحترام ورقي لدولة القانون.

وطالب «صبري» خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» بمحاسبة السبكي وأعوانه ومساءلتهم في واقعة الاقتحام لموقع «صدى البلد»، لافتا إلى أن هناك علامات استفهام حول الاحكام ضد أحمد السبكي.

وأوضح رئيس تحرير موقع صدى البلد، أن النيابة وجهت إليهم تهمة السباب وتلف هاتف أحمد السبكي، وهذا لم يحدث تماما، متسائلا «ما الموقف إذا ردنا على الاعتداء وأصيب كريم السبكي في الواقعة

وأوضح أن رجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات وموقع صدى البلد الإخباري، أكد لي في أخر مكالمة معه أننا تعاملنا برقي مع عنف المنتج أحمد السبكي، مضيفا: "أبو العينين أكد لي أننا لن نترك حقنا".

وتابع:" أبو العينين لم يتراجع بسبب تهديدات الإخوان ولن يتراجع حاليا ولديه إصرار على جلب حق موقع صدى البلد لأننا كنا ندافع عن بيتننا".