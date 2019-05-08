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وزير الاتصالات: نستهدف توظيف 4 ألاف شاب بمبادرة "وظيفة تك" خلال عام

الأربعاء، 08 مايو 2019 05:16 ص
وزير الاتصالات: نستهدف توظيف 4 ألاف شاب بمبادرة "وظيفة تك" خلال عام وزير الاتصالات ومحررة اليوم السابع
كتبت هبة السيد
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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تستهدف توظيف 4 الاف شاب فى أول عام لمبادرة "وظيفة تك" و التى أطلقت تحت شعار "تعلم الآن.. وادفع غدًا"، وهو ما يدفعنا لزيادة الشركات المتخصصة فى التدريب لتأهيل هؤلاء الشباب وتوظيفهم.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الوزارة لديها  طلبات بنحو 1800 وظيفة للمتدربين ،  لافتا الى أن الوزارة لديها التزام من الشركات لتوظيف الشباب بوظائف جيدة للغاية مثل المبرمجين وغيرهم.

وأطلقت وزارتى الاتصالات و التضامن الإجتماعى مبادرة "وظيفة تك"،  فى فبراير الماضى وهى مبادرة جديدة تعتمد على نموذج "اتفاقية المساهمة بحصة من الدخل، تحت شعار: "تعلم الآن.. وادفع غدًا" حيث يحصل المتدرب فى نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد، بعد نجاحه فى إتمام البرنامج التدريبى الذى مدته ثلاثة أشهر.

و تعتمد المبادرة على قيام الشركات المهتمة باختيار الملتحقين بالبرنامج وتدريبيهم وتوظيفهم فى مجال تخصص البرنامج الملتحق به المتقدمين من خلال المساهمة بحصة من الدخل والذى سيتم بناؤه على التدريب أولًا والدفع لاحقًا من الراتب بعد التوظيف من خلال البرنامج.

 


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