نيابة العجوزة تنفذ حكما بالحبس سنة ضد أحمد السبكى

نفذت نيابة العجوزة حكما بالحبس سنة ضد المنتج أحمد السبكي فى قضية شيك بدون رصيد.

وكان صدر حكم على المنتج أحمد السبكى بالحبس سنة فى قضية شيك بدون رصيد رقم 22/985 جنح العجوز لسنة 2000.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عقب قرار النيابة العامة بشمال الجيزة بإخلاء سبيل المنتج أحمد السبكي وعدد من أفراد الحراسة الخاصة به بكفالة مالية، على خلفية الاتهامات الخاصة باقتحام المنتج وعدد من الـ"بودى جاردات" لمقر موقع صدى البلد بسبب خلافات على مسلسل "سوبر ميرو"، أنه مطلوب التنفيذ عليه فى قضية أخرى.

وكشفت التحريات أن المنتج أحمد السبكى مطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 22/985 جنح العجوزة لسنة 2000 شيك بدون رصيد حكم بالحبس سنة، وهو ما تسبب فى منع إخلاء سبيله تنفيذا لقرار النيابة.