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الأربعاء، 08 مايو 2019 01:57 م
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"لافروف" يتعهد بالرد على قصف القاعدة الروسية فى سوريا

الأربعاء، 08 مايو 2019 01:53 م
"لافروف" يتعهد بالرد على قصف القاعدة الروسية فى سوريا وزير الخارجية الروسى
كتب سمير حسنى
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تعهد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، بالرد على القصف الذى استهدف "حميميم" فى سوريا، مشيرا إلى أن هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا" قصفت القاعدة الروسية فى سوريا وسيكون هناك رد على هذه التهديدات.

 

واتهم الوزير الروسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف، بمحاولة تقسيم سوريا، عبر نقل الأكراد إلى المناطق التى تسيطر عليها القبائل العربية، داعيًا إلى وحدة وسيادة الأراضى السورية.

 

واتهم لافروف، بعض الدول الغربية بعرقلة تشكيل اللجنة الدستورية السورية، متابعًا: كان بإمكان هذه اللجنة العمل فى ديسمبر العام الماضى ولكن بعض الدول الغربية وقفت حائلا دون تنفيذ ذلك، ونتمنى التخلص من هذه العراقيل التى وضعتها تلك الدول".

 


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