كل ما تريد معرفته عن مشروع بنبان للطاقة الشمسية فى 12 معلومة

كتب عبد الحليم سالم

يعد مشروع بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أضخم مشروع فى العالم، تعرف على كل تفاصيله فى 12 معلومة.

1- ‏‫وافق المجلس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية - بالإجماع فى يوليو 2017 على إقامته.

2- يعتبر مشروع بنبان أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

3- مولته مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 653 مليون دولار، ضمن القيمة الاجمالية البالغة للمشروع والبالغة 2 مليار دولار .

4- سيولد المشروع طاقة كلية تصل إلى 1600 ميجاوات.

5- يشارك فى تنفيذ المشروع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وعدد كبير من الشركات العالمية الكبرى تصل لـ 32 شركة.

6- من المنتظر أن يتم تشغيل المشروع بكامل طاقته هذا العام حيث تم ربط وتوصيل عدد19 محطة طاقة شمسية من المشروع بإجمالي قدرات 930 ميجاوات

7 - تم الانتهاء من محطات المحولات بنبان 1و2و3و4 جهد 220 /22 ك.ف منهم عدد 16 محطة طاقة شمسية تعمل بشكل تجاري بإجمالي قدرات 780 ميجا وات وعدد 3 محطات في مرحلة إختبارات التشغيل .

8- تم افتتاح فصول متخصصة لدراسة الطاقة الشمسية في المدرسة الثانوية الصناعية بقرية بنبان.

9- انتهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من إنشاء وتشغيل 4 محطات محولات .

10 - يتم تفريغ الطاقة المولدة من مشروع بنيان من خلال 4 دوائر تم الإنتهاء منها بالكامل .

11 - جاري إنشاء وتركيب خلية محول جهد 500 /220 ك.ف سعة 500 ميجاوات وربطه بشبكة 500 ك.ف عن طريق احدي دوائر خط السد العالى/ نجع حمادي

12 - يجرى حالياً أعمال مد الكابلات جهد 22 ك.ف من محطات الطاقة الشمسية وحتي محطات المحولات ، حيث تم الانتهاء من أكثر من95% من أعمال فرد وتركيب واختبار الكابلات لجميع المحطات قبل المواعيد المخططة .