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كل ما تريد معرفته عن مشروع بنبان للطاقة الشمسية فى 12 معلومة

الأربعاء، 08 مايو 2019 04:00 ص
كل ما تريد معرفته عن مشروع بنبان للطاقة الشمسية فى 12 معلومة محرر اليوم السابع فى مشروع بنبان بأسوان
كتب عبد الحليم سالم
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يعد مشروع بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أضخم مشروع فى العالم، تعرف على كل تفاصيله فى 12 معلومة.

1-  ‏‫وافق المجلس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية - بالإجماع فى يوليو 2017  على إقامته.

2-  يعتبر مشروع بنبان أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

3-  مولته مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 653 مليون دولار، ضمن القيمة الاجمالية البالغة للمشروع والبالغة 2 مليار دولار .

4- سيولد المشروع طاقة كلية تصل إلى 1600  ميجاوات.

5-  يشارك فى تنفيذ المشروع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وعدد كبير من الشركات العالمية الكبرى تصل لـ 32  شركة.

6-   من المنتظر أن يتم تشغيل المشروع بكامل طاقته هذا العام حيث تم ربط وتوصيل عدد19 محطة طاقة شمسية من المشروع بإجمالي قدرات 930 ميجاوات 

7 -  تم الانتهاء من محطات المحولات بنبان 1و2و3و4  جهد 220 /22  ك.ف منهم عدد 16  محطة طاقة شمسية تعمل بشكل تجاري بإجمالي قدرات 780 ميجا وات وعدد 3 محطات في مرحلة إختبارات التشغيل .

8-  تم افتتاح فصول متخصصة لدراسة الطاقة الشمسية في المدرسة الثانوية الصناعية بقرية بنبان.

9-  انتهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء  من إنشاء وتشغيل 4 محطات محولات .

10 -  يتم تفريغ الطاقة المولدة من مشروع بنيان من خلال 4  دوائر تم الإنتهاء منها بالكامل .

11 -  جاري إنشاء وتركيب خلية محول جهد  500 /220  ك.ف سعة 500  ميجاوات وربطه بشبكة 500  ك.ف عن طريق احدي دوائر خط السد العالى/ نجع حمادي 

12 -  يجرى حالياً أعمال مد الكابلات جهد 22 ك.ف من محطات الطاقة الشمسية وحتي محطات المحولات ، حيث تم  الانتهاء من أكثر من95% من أعمال فرد وتركيب واختبار الكابلات لجميع المحطات قبل المواعيد المخططة .

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