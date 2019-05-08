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طقس غائم جزئيا على معظم أنحاء السعودية وتزايد فرص تكوين سحب رعدية ممطرة

الأربعاء، 08 مايو 2019 06:03 ص
طقس غائم جزئيا على معظم أنحاء السعودية وتزايد فرص تكوين سحب رعدية ممطرة طقس
وكالات الأنباء
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء ،فلاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الرياض ، القصيم ، حائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن والقيصومة) كذلك على مرتفعات جازان، نجران ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة يمتد تأثيرها الى الأجزاء الشرقية من تلك المرتفعات . وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك، الحدود الشمالية والجوف.

 


و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-48 كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالى و تكون جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، و حالة البحرمتوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 


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