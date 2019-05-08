ضبط 3889 هاربين من أحكام وتحصيل 124677 فى حملة أمنية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام،ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، ضمت العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3889 هاربين من أحكام، منهم 10 محكوم عليهم فى جنايات و 1154 حكم جزئى، و 141 حكم مستأنف، و 2545 حكم فى غرامات، و 39 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 124 ألف و 677 جنيها غرامات، وتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.