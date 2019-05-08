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ضبط مستريح جديد بسوهاج جمع 650 ألف جنيه من ضحاياه

الأربعاء، 08 مايو 2019 11:33 ص
ضبط مستريح جديد بسوهاج جمع 650 ألف جنيه من ضحاياه المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط تاجر بسوهاج لاستيلائه على قرابة 650 ألف جنيه من 4 مواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الغلال.
 
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من ضبط (تاجر غلال ، مقيم بدائرة مركز سوهاج) لقيامه بالحصول على مبالغ مالية من 4 مواطنين بسوهاج بلغ إجماليها ستمائة وأربعون ألف جنيه لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الغلال مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة ، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.
 
ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 

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