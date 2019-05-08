ضبط رجال شرطة مزيفين بالجيزة اختطفوا مواطن واستولوا على 750 ألف جنيه

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط مرتكبى واقعة انتحال صفة رجال شرطة والإستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص بالجيزة.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من "موظف بشركة سياحة، أفاد أنه أثناء سيره استوقفه مجهولون يستقلون سيارة ميكروباص وإدعوا أنهم رجال شرطة واصطحبوه داخل السيارة واستولوا منه على مبلغ 750 ألف جنيه "فئة الخمس جنيهات" وعقب ذلك تخلوا عنه وفروا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة سبعة أشخاص مُحدَّدين اثنين منهم مقيمين بالجيزة والآخرين بالقاهرة ولثلاثة منهم معلومات جنائية وسبق اتهامهم والحكم عليهم فى العديد من القضايا.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم ضبط ستة من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهم ارتباطه بعلاقة عمل سابقة بالمجنى عليه منذ 3 سنوات، وأنه على علم باحتفاظه بمبالغ مالية فاتفق مع الباقين على سرقته وأرشدوا عن السيارتين المستخدمتين فى الواقعة ومبلغ 178,800 جنيه من المبلغ المستولى عليه، وأضافوا بإنفاقهم جزء منه والباقى بحوزة المتهم الهارب، فوجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.