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صور.. فوضى بأحد سجون جواتيمالا بعد إطلاق نار ومقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين

الأربعاء، 08 مايو 2019 02:20 ص
صور.. فوضى بأحد سجون جواتيمالا بعد إطلاق نار ومقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين جواتيمالا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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قال مسؤول بأجهزة الطوارئ المحلية إن ثلاثة أشخاص قتلوا فيما أصيب ما لا يقل عن عشرة آخرين في واقعة إطلاق نار داخل سجن قرب جواتيمالا سيتي عاصمة جواتيمالا أمس الثلاثاء.

 

وأضاف إدواردو كاستيو المتحدث باسم رجال إطفاء متطوعين إن المصابين العشرة نقلوا إلى أحد المراكز الطبية.

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وأفاد متحدث باسم وزارة الداخلية بأن المسؤولين ما زالوا يجمعون معلومات عن الحادث.

 

وتشير بيانات رسمية إلى أن أكثر من 4100 نزيل يقبعون في سجن بافون الواقع على بعد نحو 16 كيلومترا من العاصمة.

 

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن إطلاق النار ما زال مستمرا داخل السجن وأن طائرة مسيرة تابعة للشرطة تحلق فوق السجن لكن الوضع لا يزال خارج السيطرة.

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