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تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما بتهمة قتل موظف وزارة العدل بالظاهر

الأربعاء، 08 مايو 2019 03:16 م
تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما بتهمة قتل موظف وزارة العدل بالظاهر محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الظاهر تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة قتل موظف بوزارة العدل داخل مسكنه بالظاهر، بغرض سرقته، 15 يوما ذمة التحقيق.
 
 
البداية عندما تلقى قسم شرطة الظاهر ، بلاغا يفيد بالعثور على جثة موظف بوزارة العدل داخل الشقة سكنه الكائنة بدائرة القسم، موثوق اليدين من الخلف ووجود آثار خنق وبجواره سكين وبعثرة بمحتويات الشقة، وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه تعرف على المجنى عليه منذ عام ونصف تقريبًا، وخطط لسرقته وفى سبيل تنفيذ ذلك استعان بالمتهمين الآخرين، حيث توجهوا لمنزل المجنى عليه وانتظر أمام العقار وصعد المتهمان للشقة سكنه وقاما بتوثيقه وتكميمه حتى أوديا بحياته واستوليا على مبلغ (27 ألف جنيه - 2 هاتف محمول- 2 ساعة يد).
 
وتم بإرشادهم ضبط مبلغ (21250 جنيها) وباقى المسروقات، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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