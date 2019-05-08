القبض على تشكيل عصابى وراء سرقة توك توك من سائقه فى المقطم

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى كشف ملابسات العثور على شخص مصاب بعدة طعنات أعلى الطريق الدائري بالمقطم، وتبين أن تشكيل عصابى وراء ارتكاب الواقعة بغرض سرقته، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من النجدة بوجود مصاب بالطريق الدائرى، وانتقل رجال المباحث ، وعثروا على شخص مصاب بعدة طعنات بالجسم وتهشم بالجمجمة، وتم نقله الى المستشفى فى حالة حرجة.

و بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي بغرض سرقة " التوك توك " الخاص بالمجنى عليه ، وتم ضبط أحد أفراد التشكيل وبحوزته التوك توك المسروق .