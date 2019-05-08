الحبس 3سنوات لتجارته فى المواد المخدرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى،المستشار شريف كامل عادلى،المستشار علاء سمير حسن ،المستشار محمد عبد العليم رضوان حكمها بالحبس 3سنوات على محمود .خ .ا عاطل وذلك لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز أشمون .

كان اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن الرائد محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون ،من ضبط محمود .خ ا وبحوزته كمية من المواد المخدرة وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة مركز أشمون، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.