التحفظ على 5.5 طن أسماك سردين فاسدة داخل ثلاجة فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، التحفظ على 5.700 طن أسماك السردين غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة قبل ترويجها بالأسواق، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار صاحب المضبوطات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات بقيام مستورد وصاحب مجموعة محلات للأسماك بسوق الليمون بدائرة قسم شرطة المنشية، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع الغذائية مجهولة المصدر، وقيامه بتخزين كميات كبيرة من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة "مستأجرة"، بدائرة قسم شرطة مينا البصل تمهيدا لعرضها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين، مما يمثل خطرا على صحة المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات، بالإشتراك مع لجنة من الجهات المعنية، تم استهداف الثلاجة المشار إليها، وضبط المدير المسئول، وبتفتيشها عثر بداخلها على 380 كرتونة أسماك سردين كامل مجمد، بإجمالى أوزان 5.700 طن مجهولة المصدر وغير مصحوبة بثمة مستندات أو فواتير تُفيد مشروعية حيازتها أو سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها، وغير مدون عليها البيانات الإلزامية باللغة العربية، وبها تغير فى الخواص الطبيعية وتهتك بالأنسجة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات.