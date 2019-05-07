وزير التنمية المحلية يتابع استعدادات المحافظات لكأس الأمم الإفريقية

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية اللجان المشكلة بالوزارة من قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بزيارة محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، متابعة استعدادات لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية فى شهر يونيو المقبل، والوقوف على آخر التطورات التى تمت على أرض الواقع لضمان ظهور مصر بالصورة اللائقة والمشرفة أمام العالم.



وأكد شعراوى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات بشأن كافة الاستعدادات و تجهيز المنشآت الرياضية و الصحية والثقافية و السياحية و الترفيهية و المرافق و الطرق و مستوى النظافة للمدن لاستقبال الوفود المشاركة في البطولة .



وقال وزير التنمية المحلية أنه تلقى تقريراً من قطاع التفتيش يتضمن آخر المستجدات والتطورات التى نفذتها المحافظات لهذا الحدث المهم وذلك حتى نهاية شهر أبريل الماضى خاصة خطة نقل الجماهير من وإلى أماكن إقامة المباريات ، واستكمال العلامات الإرشادية التي ترشد على أماكن فعاليات البطولة، وتحديد أماكن قريبة تصلح لإقامة معارض للشباب لعرض المنتجات ، ومتابعة تنفيذ المشروعات التي لها علاقة بفاعليات البطولة .



وأضاف اللواء محمود شعراوى أن التقرير تضمن مرور اللجنة على ستاد القاهرة وتبين إستمرار أعمال تغيير غرف ملابس الفرق ، وتغيير البوابات لتناسب تدفق الجماهير قبل وبعد انتهاء المباريات ، وتطوير محيط الإستاد بالكامل وتغيير مقاعد الجماهير بالإضافة إلى تغيير أرضية التراك ، كما أنه جاري تزويد الملعب بالكشافات اللازمة.



وفيما يخص ستاد السلام أشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من تركيب الانترلوك أمام بوابة 6 وبطول السور بشارع نهضة مصر وجارى التنسيق مع المحافظة للقيام بأعمال المسطحات الخضراء بالأحواض المرصوفة ، كما تم دهان جميع العقارات المقابلة لبوابة 4 ، وجارى الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد مدخل البوابة الرئيسية ، كما تم دهان جميع العقارات بطريق بلبيس من طريق الاسماعيلية حتى الاستاد .



وفيما يخص استعدادات محافظة الإسكندرية أشار التقرير إلى أنه فيما يخص إعداد خطة لنقل الجماهير داخل المدن من والى أماكن إقامة المباريات بأجر مناسب ، تم الاتفاق مع مسئولي الهيئة العامة لنقل الركاب بتوفير مجموعة جيدة من الأتوبيسات تناسب الحدث وتكون مخصصة للبطولة بحيث يتم وضع بوسترات شعار البطولة وأهم المعالم الأثرية بالمحافظة عليها ، وتم متابعة استعداد الهيئة بتوفير خدمات لأماكن إقامة مباريات البطولة من خلال أسطول السيارات الجاهزة التابعة لها ، وكذلك الاتوبيسات التى تعمل بالكهرباء وفقاً للأماكن التى سيتم إخطار الهيئة بها حتى يتسنى لها وضع الخطط اللازمة لتقديم الخدمة وذلك بأجر مناسب ، كما سيتم تدعيم خطوط ترام المكس بالترامات الجديدة ، وسيتم التنسيق مع الشركات الخاصة العاملة فى مجال نقل الركاب للاشتراك فى نقل الجماهير من والى أماكن إقامة المباريات بأجر مناسب .



وفيما يخص الأماكن التى تم تخصيصها لإقامة معارض للشباب ، أوضح التقرير أنه تم اختيار المواقع التى تصلح لإقامة المعارض علي هامش البطولة لعرض المنتجات ذات الطابع المصري ومنتجات خان الخليلي ومنتجات الأسر المنتجة أمام جمهور وجاليات الفرق المشاركة ومنها منطقة سور قلعة قايتباي وخلف مدرج 4 على الرصيف الخارجى داخل الاستاد .



كما أكد التقرير أنه جارى تجهيز أماكن تصلح لإقامة شاشات عرض عملاقة لمشاهدة المباريات فى الميادين الكبري والشواطي المميزة ومراكز الشباب والأندية الشعبية .



وفيما يخص إستعدادات محافظة السويس ، أشار التقرير إلى أنه تم إعداد خطة لنقل الجماهير داخل المدن من والى أماكن إقامة المباريات بأجر مناسب وسيتم استخدام مرفق النقل الداخلى التابع للمحافظة بعدد 15 مينى باص ذو حالة ممتازة وسيتم وضع ملصق للبطولة على الباصات بالاضافة إلى مرفق السرفيس لوجود عدد 7 مواقف داخلية للنقل بعربات ذات مستويات مختلفة حديثة وذات حالة جيدة تصل لعدد 1640 سيارة فى وقت البطولة تخدم جميع مسارات البطولة داخل المحافظة كما يوجد الموقف الاقليمى للنقل بين المحافظات لعدد 18 خط باجمالى سيارات من 1600 الى 1700 سيارة موديلات مختلفة حديثة ، كما سيتم وضع شاشات عرض للجماهير فى بعض الحدائق العامة بحى السويس الملاصقة للاستادى السويس العام واستاد الجيش ، كما تم إصلاح مراكز الشباب لإقامة معارض لمنتجات الشباب والمنتجات ذات الطابع التذكارى كما تم رفع كفاءة عدد ثلاث دورات مياه عمومية بالقرب من الاستادات.



وفيما يخص استعدادات محافظة الإسماعيلية أشار التقرير إلى أن اللجنة تابعت أعمال رفع كفاءة محور المشير أحمد إسماعيل ، ورفع كفاءة وإعادة رصف عدد من الشوارع والطرق و رفع كفاءة ونظافة وتجميل لجميع منشأت الحدث من طرق وكبارى وحدائق وساحات وكل ما يحيط بنادى الإسماعيلية الرياضى ومداخل ومخارج مدينة الإسماعيلية .



وتضمن التقرير آخر مستجدات خطة نقل الجماهير من وإلى أماكن إقامة المباريات حيث تم الإتفاق مع جمعية نقل الركاب (شركة Gobus) وتم تخصيص عدد (2) موقع للعمل على نقل الجماهير ( موقف الإسماعيلية – ميدان عرابى ) من أماكن الإقامه إلي الإستاد ، كما أنه جارى الإنتهاء من إستكمال بعض العلامات الإرشاديه التي ترشد الجماهير إلي أماكن فاعليات البطوله ، كما تم تحديد أماكن تصلح لإقامة معارض للشباب لعرض منتجات وتكون قريبة من الجمهور المتابع للبطولة ومنها بحديقة زايد ومكتبة مصر العامة .



وفيما يخص ستاد الإسماعيلية أشار التقرير إلى أنه جارى الإنتهاء من استكمال بعض التطويرات المطلوبة من ( حوائط - أرضيات – مدرجات – توسعة للحمامات – كشافات للأبراج) ، وجارى الإنتهاء من تطوير ملاعب التدريب ( ملعب قناة السويس ) بالإضافة إلي الإنتهاء من أعمال تطوير للدور الأول والثانى والثالث علوى ومدرج الدرجة الثالثة وسط وشمال ويمين وملعب التراك والأستاد وجارى رفع كفاءة نقطة الحريق الموجودة داخل الاستاد وتركيب نقطة حريق جديدة مطابقة للمواصفات ، كما تم عمل صيانة للكشافات وتغيير الكشافات المحروقة ورفع كفاءة الإضاءة .



استعدادات محافظة الاسكندرية لاستضافة كأس الأمم الأفريقية (1)



استعدادات محافظة الاسكندرية لاستضافة كأس الأمم الأفريقية (2)



استعدادات محافظة الاسكندرية لاستضافة كأس الأمم الأفريقية (3)



استعدادات محافظة الاسكندرية لاستضافة كأس الأمم الأفريقية (4)



استعدادات محافظة الاسكندرية لاستضافة كأس الأمم الأفريقية (5)



استعدادات محافظة الاسكندرية لاستضافة كأس الأمم الأفريقية (6)



استعدادات محافظة الاسكندرية لاستضافة كأس الأمم الأفريقية (7)



استعدادات محافظة الاسكندرية لاستضافة كأس الأمم الأفريقية (8)



استعدادات محافظة الاسكندرية لاستضافة كأس الأمم الأفريقية (9)



استعدادات محافظة الاسكندرية لاستضافة كأس الأمم الأفريقية (10)



استعدادات محافظة الاسكندرية لاستضافة كأس الأمم الأفريقية (11)



استعدادات محافظة القاهرة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية (1)



استعدادات محافظة القاهرة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية (2)



استعدادات محافظة القاهرة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية (3)



استعدادات محافظة القاهرة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية (4)



استعدادات محافظة القاهرة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية (5)



استعدادات محافظة القاهرة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية (6)



استعدادات محافظة القاهرة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية (7)



استعدادات محافظة القاهرة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية (8)



استعدادات محافظة القاهرة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية (9)



استعدادات محافظة القاهرة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية (10)



استعدادات محافظة القاهرة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية (11)



استعدادات محافظة القاهرة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية (12)



استعدادات محافظة القاهرة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية (13)



استعدادات محافظة القاهرة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية (14)



استعدادات محافظة القاهرة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية (15)