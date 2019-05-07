نشاط في حركة السفن والبضائع والشاحنات بميناء الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن الميناء يشهد نشاطا فى حركة العمل اليوم الثلاثاء، حيث تواجد بالميناء 138 سفينة، تراكى على الأرصفة 40 سفينة، جارى تفريغهم منهم 3 سفن قمح هي "تاري" ، و "ميجا بينيفيتى" ، و "أورناك" قادمة من امريكا وروسيا وأوكرانيا وعلي متنهم 187 ألف طن قمح .

واضاف فى بيان، أنه يجرى تفريغ السفينة "ستاي جارنيت " قادمة من روسيا، وعلي متنها 30 ألف طن زيت، والسفينة "تورم ساندر" علي متنها 30 ألف طن جازولين قادمة من فرنسا، و السفينة "ليدي راشا" قادمة من أوروغواي، وعلي متنها 11 ألف رأس ماشية، وتواجد بالمخطاف الخارجي 35 سفينة، وفي منطقة المخطاف الداخلي يجرى تفريغ 13 سفينة، محملة بشحنات فحم ، وقمح ، وخشب ، وصويا ، ويوريا .

وأشار، إلى أن الميناء شهد نشاطا في حركة القطارات والشاحنات والبارجات النهرية، حيث خرج من الميناء 3 قطارات محملة بـ 4500 طن قمح، متجهين إلي المطاحن في امبابه وشبرا، وقطار محمل بـ 1300 طن فحم متجه إلي التبين، كما تم دخول وخروج 9177 شاحنة عامة من والي الميناء، وبلغ مخزون الغلال بالميناء 942 ألف طن منهم 418 ألف طن قمح .

ووجه اللواء بحرى مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء الإدارات المختصة، للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من والى الميناء بشكل آمن .