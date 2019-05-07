نائب تركي: قرار إعادة الانتخابات المحلية في اسطنبول "مهزلة"

أنقرة )أ ش أ(

وصف بولنت كوشك أوغلو النائب في البرلمان التركي عن حزب "الشعب الجمهوري" - أحد أكبر أحزاب المعارضة التركية قرار اللجنة العليا للانتخابات بإبطال نتيجة الانتخابات المحلية في اسطنبول وإعادة إجرائها في يونيو المقبل بـ"المهزلة".

وقال أوغلو إن قرار إعادة الانتخابات البلدية في اسطنبول يهدف إلى تجميد الديمقراطية المفقودة في الأصل ببلادنا، متوقعا أن تشهد تركيا مرحلة صعبة للغاية سيعيش معها الشعب والدولة في فوضى عارمة.

وأكد أوغلو في تصريح خاص (للعربية الحدث) اليوم الثلاثاء أن حزب الشعب الجمهوري يرفض بشكل رسمي قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة إجراء انتخابات بلدية اسطنبول، مضيفا أن اللجان المختصة في حزبنا تقوم بدراسة هذا التعديل وستقف جنبا إلى جنب مع مرشحنا الفائز برئاسة بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو لاتخاذ القرار الحاسم والمناسب.

كانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، قد أعلنت مساء أمس/الاثنين/ قرار إعادة إجراء الانتخابات البلدية في اسطنبول، مستجيبة بذلك لطلب حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي طعن بفوز المعارضة في الانتخابات أواخر مارس الماضي.