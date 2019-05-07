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الثلاثاء، 07 مايو 2019 09:07 م
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مقتل 3 وإصابة 10 فى إطلاق نار بأحد سجون جواتيمالا

الثلاثاء، 07 مايو 2019 09:00 م
مقتل 3 وإصابة 10 فى إطلاق نار بأحد سجون جواتيمالا شرطة جواتيمالا
رويترز
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قال مسؤول بأجهزة الطوارئ المحلية إن ثلاثة أشخاص قتلوا فيما أصيب ما لا يقل عن عشرة آخرين في واقعة إطلاق نار داخل سجن قرب جواتيمالا سيتي عاصمة جواتيمالا اليوم الثلاثاء.

وأضاف إدواردو كاستيو المتحدث باسم رجال إطفاء متطوعين إن المصابين العشرة نقلوا إلى أحد المراكز الطبية.

وأفاد متحدث باسم وزارة الداخلية بأن المسؤولين ما زالوا يجمعون معلومات عن الحادث.

وتشير بيانات رسمية إلى أن أكثر من 4100 نزيل يقبعون في سجن بافون الواقع على بعد نحو 16 كيلومترا من العاصمة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن إطلاق النار ما زال مستمرا داخل السجن وأن طائرة مسيرة تابعة للشرطة تحلق فوق السجن لكن الوضع لا يزال خارج السيطرة.

 


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سجن بافون

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