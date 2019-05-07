للتغطية على فشله.. أردوغان يؤكد ان تركيا تواجه تخريبا اقتصاديا

رويترز

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن تركيا تواجه تخريبا اقتصاديا وتعهد بالتصدى للهجمات علي اقتصاد البلاد بعد يوم من قرار المجلس الأعلى للانتخابات إعادة الانتخابات فى مدينة اسطنبول والذى تسارعت معه خسائر الليرة.

وقال لأعضاء حزبه العدالة والتنمية "قد يكون لدينا أوجه قصور لكن المشهد الذى نواجهه اليوم هو حالة تخريب كاملة". وقال "إذن، ماذا سنفعل؟ من الآن فصاعدا، سنفعل ما فعلناه بالإرهابيين." وأضاف أن تركيا سترسى الأسس لإصلاحات اقتصادية.

كانت تركيا أعلنت عن حزمة إصلاحات فى أبريل لمعالجة مشاكلها الاقتصادية لكن المستثمرين يقولون إن إعادة انتخابات رئيس بلدية اسطنبول فى 23 يونيو قد تحول الانتباه والموارد عن السياسات المطلوبة.