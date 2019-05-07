قوات الشرطة تداهم أوكار المجرمين بالقليوبية وتضبط 5 مسجلين خطر

كتب محمود عبد الراضي ـ القليوبية نيفين طه

داهمت قوات الشرطة عدداً مناطق بالقليوبية يتخذها الخارجون عن القانون وكراً لهم، ونجحت فى ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وكمية من المواد المخدرة.

وشنت مديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 5 متهمين وبحوزتهم "4,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 150 جرام لمخدر الهيروين ، 3 قطع أسلحة نارية".

وتم ضبط عاطين أثناء إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات قيادة أحدهما بالقرب من كوبرى المشاة بعزبة الزراعة دائرة قسم شرطة بنها ، وبحوزتهما "بندقية خرطوش و 5 طلقات من ذات العيار ، كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام ، 3 هواتف محمولة ، مبلغ مالي".

واعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف للإتصال بعملائهما وإستخدام الدراجة النارية فى النقل والترويج.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطلين سبق إتهام أحدهما فى 13 قضية "مخدرات، سلاح نارى، سرقات متنوعة " مُقيمان بالخصوص والمطرية، وذلك أثناء إستقلالهما "دراجة نارية - قيادة أحدهما" بالقرب من كوبرى مسطرد الجديد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزتهما "فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار ، كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام ، كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام ، 2 هاتف محمول ، مبلغ مالى ) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتفين للإتصال بعملائهما، وإستخدام الدراجة النارية فى الترويج .

وتم ضبط عنصر إجرامى سبق إتهامه فى قضيتى سلاح بدون ترخيص ، هارب من المراقبة فى قضية سرقة بالإكراه، وبحوزته "بندقية آلية وبخزينتها 3 طلقات نارية من ذات العيار ، كمية من مخدر الهيروين وزنت 100جرام، هاتف محمول ، مبلغ مالى"، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .