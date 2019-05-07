زوجة تطلب الطلاق للضرر.. وتؤكد: حرض بلطجية على هتك عرضي

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتطليق للضرر، وادعت تحريض زوجها بهتك عرضها عندما طالبته بالنفقة وحقوقها الشرعية، مؤكدة: "وقف أمام المحكمة يدعى عدم قدرته المادية على الدفع رغم يسر حالته وفق المستندات ومفردات راتبه ودخله وامتلاكه 4 محال تجارية".

وتابعت الزوجة "فاطمة.ن.أ": "خلافات زوجية طاحنة جمعتنى وزوجى سببها إدمانه للمواد المخدرة ومرافقته النساء وارتكابه علاقات محرمة وخيانتى وعندما اعترض عنفنى وانهال على بالضرب".

وتضيف الزوجة: "ثار جنونه عندما علم بتركى للمنزل أثناء غيابه، وعندها جاء وهددنى إذا أقمت دعوى طلاق بتشويهى، واصطحب ابنتي بالقوة للعيش مع والدته لأعيش فى مأساة طوال عامين محرومة من رؤيتها حتى يجبرنى للعودة له.

وتؤكد الزوجة: "عشت فى عذاب وإهانة بسبب ملاحقته لى ومنعنى من الحصول على حقوقى بعد أن حصلت على حضانة ابنتى واسترجعتها بقوة القانون، ليحرض بلطجية للتعدى على بالضرب وهتك عرض وأصاب بنزيف حاد كاد أن يتسبب فى موتى لولا لطف الله.

وتابعت: أصبحت محبوسة بمنزل أهلى برفقة الطفلة خشية من خطفها وإلحاقه الأذى بى وتنفيذه بتهديده وتشويه وجهى وجسدى.