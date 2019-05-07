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"خناقة فى حى شعبى".. تفاصيل شروع مسجل خطر فى قتل "ابن القهوجى" بإمبابة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 03:00 ص
"خناقة فى حى شعبى".. تفاصيل شروع مسجل خطر فى قتل "ابن القهوجى" بإمبابة مشاجرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة تفاصيل مشاجرة نشبت بين 3 أشخاص بمنطقة إمبابة أصيب فيها شاب فى العقد الثانى من عمره بطعنة نافذة نقل على أثرها إلى المستشفى، وكادت أن تؤدى بحياته، حيث تبين أن مشاجرة نشبت بين سايس وبين صاحب مقهى، بسبب خلافات بينهما على فرض السيطرة والنفوذ تطورت إلى مشاجرة استعان فيها كل طرف بأنصاره.

وتابعت التحقيقات، أن سايس الجراج "شريف.ق" مسجل خطر، حاول الاعتداء على صاحب المقهى "شحاتة" وتدخل ابنه للدفاع عن والده وتشاجر مع سايس الجراج، الذى سدد طعنة بسلاح أبيض "خنجر" لرأس المجنى عليه فسقط على الأرض غارقًا فى دمائه بينما فر المتهم هاربًا.

تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المشاجرة نشبت بين 3 أشخاص، اعتدى خلالها سايس جراج سيارات على ابن صاحب مقهى بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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