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الثلاثاء، 07 مايو 2019 08:57 ص
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ترامب يعفو عن جندي أمريكي سابق أدين بقتل سجين عراقي

الثلاثاء، 07 مايو 2019 08:00 ص
ترامب يعفو عن جندي أمريكي سابق أدين بقتل سجين عراقي دونالد ترامب
(رويترز)
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أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا عن ضابط سابق في الجيش برتبة لفتنانت سُجن لمدة خمس سنوات بتهمة قتل سجين عراقي في 2008.

وأدين مايكل بيهينا، وهو قائد مفرزة في الفرقة 101 المحمولة جوا بالقتل غير العمد وحكم عليه بالسجن 25 عاما بعد أن قتل علي منصور محمد الذي كان يشتبه في انتمائه لتنظيم القاعدة.

وزعم بيهينا، الذي جرد منصور من ملابسه أثناء استجوابه وأطلق النار عليه مرتين، أنه تصرف دفاعا عن نفسه.

وجرى خفض حكمه بعد ذلك إلى 15 عاما ثم أطلق سراحه بشكل مشروط في 2014 بعد خمس سنوات من مدة عقوبته.

 


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