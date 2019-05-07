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تأجيل محاكمة 555 متهما بقضية "الانضمام لجماعة تكفيرية" لـ21 مايو الجارى

الثلاثاء، 07 مايو 2019 03:23 م
تأجيل محاكمة 555 متهما بقضية "الانضمام لجماعة تكفيرية" لـ21 مايو الجارى محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة المتهمين فى القضية رقم 137 عسكرية، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى، ارتكبت 63 جريمة ببعض مناطق شمال سيناء، لجلسة 21 مايو لسماع الشهود.

 

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التى نفذها المتهمون فى القضية تركزت فى محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" الإرهابى بدولتى العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم فى سوريا لتلقى التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية فى حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها فى أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

 

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، فى إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.


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