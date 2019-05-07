الكهرباء: لدينا احتياطى بالشبكة يزيد عن نصف احتياجات المواطنين

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء تصل إلى 46 ألف ميجا وات، موكدا أن احتياجات المواطنين من الكهرباء لا تتعدى الـ30 ميجا وات يوميا فى وقت الذروة.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاحتياطي اليومى بالشبكة القومية يصل إلى 17 ألف ميجا وات يوميا، لافتا إلى أن هذا الاحتياطي يزيد عن نصف احتياجات المصريين من الكهرباء خلال أوقات الذروة.

يذكر أن أقصى حمل على الشبكة بلغ أول أمس الإثنين 25 ألف ميجا وات، و بلغ الاحتياطى فى الشبكة 22 ألف ميجا وات.