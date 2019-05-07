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الثلاثاء، 07 مايو 2019 03:44 م
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الريال الإيرانى يهبط لأقل سعر فى 7 أشهر مع تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 02:59 م
الريال الإيرانى يهبط لأقل سعر فى 7 أشهر مع تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة الريال الإيرانى
رويترز
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قالت مواقع صرف أجنبى إن الريال الإيرانى واصل تراجعه اليوم الثلاثاء، ليحوم حول أدنى مستوياته فى سبعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي، مع تصاعد التوترات وقول واشنطن إنها سترسل حاملة طائرة وقاذافات إلى المنطفة.

وهوى الريال إلى 154 ألفا للدولار فى السوق غير الرسمية اليوم، مقارنة مع 150 ألفا و500 ريال أمس الاثنين، فى أدنى قيمة للعملة منذ أوائل أكتوبر 2018، وفقا لموقع بونباست.كوم. وقال موقع بازار360.كوم إن الدولار يباع بسعر بين 153 ألفا و500 إلى 149 ألفا و500 ريال.


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