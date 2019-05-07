الدلتا للسكر: تصدير أول دفعة "مولاس" بـ10 آلاف طن و60 ألف طن "لب بنجر"

كتب مدحت وهبة

أعلنت شركة الدلتا للسكر، برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب إحدى الشركات الحكومية عن تصدير أول دفعة من منتج "المولاس" بمعدل 10 آلاف طن الأسبوع المقبل، وذلك من الكميات المتعاقد عليها، حيث تم طرح مزايدة لـ 50 ألف طن مولاس، وسيتم تصدير 30 ألف طن منهم بالعملة الصعبة على مراحل، و20 ألف طن فى السوق المحلى، كما تم طرح أيضا مزايدة لتصدير 60 الف طن "لب بنجر " والذى يستخدم فى صناعة الأعلاف .

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الداخلية، شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين وسداد مستحقاتهم أول باول، وانتظام إنتاج السكر المحلى وطرحه للمواطنين سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية او بطاقات التموين وكذلك فى الأسواق، لافتا إلى ارتفاع مخزون السكر لأول مره حاليا إلى ما يقرب من 7 أشهر مما يؤكد توفيره بكميات كبيرة طوال الوقت .

وأوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب إحدى الشركات الحكومية، أنه من المستهدف إنتاج كميات من السكر السائب الأبيض هذا الموسم من خلال مصنع الشركة تقدر بـ300 ألف طن بزيادة نحو 40 ألف طن عن العام الماضى، كما أنه من المستهدف أيضا إنتاج ما يقرب من 130 ألف طن مولاس وكذلك إنتاج 140 ألف طن " لب بنجر " لاستخدامه فى صناعة الأعلاف، وذلك نتيجة تطوير خطوط الإنتاج و رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 20 ألف طن بنجر يوميا، مما ساهم فى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى من البنجر وكذلك زيادة معدلات إنتاج المولاس، بجانب افتتاح محطة معالجة مخلفات الصرف الصناعى للمصانع، التى تعد أكبر وأول محطة صرف صناعى تعمل بتكنولوجيا المعالجة البيولوجية، إذ تعالج مياه الصرف الصناعى لحماية البيئة من التلوث وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وتعلميات الدكتور على المصيلحى وزير التموين لتطوير منظومة صناعة السكر فى مصر وفق أحدث التقنيات.

وفى السياق ذاته، أوضح " أبو اليزيد"، أن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ يواصل حاليا استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى من البنجر وتم استلام ما يقرب من مليون و630 ألف طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 220 ألف طن سكر أبيض سائب وكذلك إنتاج 80 ألف طن مولاس، و94 ألف طن "لب البنجر" حتى الآن الذى يستخدم فى صناعة الأعلاف ويتم تصدير كميات كبيره منه للخارج بالعملة الصعبة، لافتا إلى أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية فى صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم فى منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة فى زراعة البنجر.

وجدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد افتتح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 20 ألف طن بنجر يوميا وإنتاج أكثر من 3 آلاف طن سكر يوميا، كما افتتح الوزير محطة معالجة مخلفات الصرف الصناعى للمصانع والتى تعد أكبر وأول محطة صرف صناعى تعمل بتكنولوجيا المعالجة البيولوجية حيث تعالج مياه الصرف الصناعىً لحماية البيئة من التلوث المتوقع وقوعة نتجية صرف هذه المياه بما تحتويه من تلوثات وكذلك الحفاظ على نوعية مياه المصرف التى تصب فيه المياة المعالجة حيث تم رفع طاقة تشغيل المحطة إلى 7 آلاف و209 أمتار مكعبة يوميا بما يتناسب مع طاقة تشغيل المصنع.