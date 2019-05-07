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ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الخدمات والاستثمار

الثلاثاء، 07 مايو 2019 10:47 ص
ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الخدمات والاستثمار بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% رابحا عدد 0.36 نقطة ليصل إلى مستوى 1437.97 نقطة، مدفوعة بقطاعى الخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.8 ألف سهم، بقيمة قدرها 851 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاعات ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة 8.26% مدفوعة بسهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.23%، كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.33% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.68%.

فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 3.14% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة 1.78% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.45%.


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