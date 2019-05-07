أوعى تسمع كلامهم.. اعرف عقوبة المحرض على شتيمة المواطنين فى نهار رمضان

كتب محمد أبو عوض

رفض المُشرع المصرى أن تتحول الشوارع داخل الوطن لساحة للفساد أو مسرح للفجور، أو الفسق خلال شهر رمضان الكريم أو حتى فى غيره من أيام العام، حيث وقف المشرع بكل قوة لمواجهة مثل هذه الشعارات، الكلمات التى من الممكن أن تهدد سلامة وقيم المجتمع من خلال النص على عقوبة لمن يحرض المواطنين على الفسق بإشارة أو القول.

وأوضح المشرع في المادة 269 بالباب الرابع، بقانون العقوبات تحت عنوان "هتك العرض وإفساد الأخلاق"، للعقوبة وكيفية معاقبة من يقوم بهذا الفعل، حيث نصت المادة على مايلى:

"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال".

"فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".