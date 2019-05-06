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هلال رمضان يزين سماء مصر والوطن العربى الليلة ويرى بسهولة بالعين المجردة

الإثنين، 06 مايو 2019 11:11 ص
هلال رمضان يزين سماء مصر والوطن العربى الليلة ويرى بسهولة بالعين المجردة هلال - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يزين هلال شهر رمضان المبارك، الأفق الغربى لقبة السماء بمصر والمنطقة العربية، بعد غروب شمس اليوم الإثنين 6 مايو، والانتقال نحو بداية الليل، وستكون رؤيته سهلة بالعين المجردة فى حال كانت السماء خالية من الغيوم.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن هلال القمر سيكون ابتعد عن وهج شمس الغروب، وأصبح مرتفعا فى السماء مقارنة بالليلة الماضية، وسواء كان الراصد يستخدم المنظار أو فقط العين المجردة، فيمكن ملاحظة الجانب الغير مضاء من سطح القمر بنور الشمس خلال الليالى المقبلة، فذلك الجزء مضاء بضوء خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وتابع التقرير: عند استخدام المنظار يمكن إجراء مسح للخط الذى يفصل بين الجزء المضاء والجزء المظلم من القمر، فذلك الخط يمثل منظر ثلاثى الأبعاد لتضاريس سطح القمر، ويفضل رؤيته قبل أن يصبح ضوء القمر فى قمة سطوعه فى الأيام القليلة القادمة.

وأوضح التقرير، أنه يوما بعد يوم سوف تزداد إضاءة قرص القمر، وهو فى طريقة نحو مرحلة التربيع الأول، وبمراقبتة خلال الأسابيع المقبلة سوف يكون دليلا لتحديد موقع الكواكب المرئية فى ليالى رمضان وهى المريخ والمشترى وزحل والزهرة إلى جانب عدة نجوم براقة.

 

 


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