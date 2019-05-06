موجز 1.. الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات والعظمى بالقاهرة 30 درجة

نشر "اليوم السابع" عددا من الأخبار والتقارير المهمة، على مدار الساعات القليلة الماضية أبرزها، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على الأنحاء كافة.

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على الأنحاء كافة.

منح لوحات مؤقتة ورخص مؤمنة لمالكى السيارات الكهربائية لحين تقنين الترخيص

منحت وزارة الداخلية، مالكى السيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية لوحات مؤقتة ورخص مؤمنة لحين تقنين إجراءات الترخيص.

السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية، وسائر دول العالم بحلول شهر رمضان المبارك.

أمريكا عن إعلان تركيا التنقيب البحرى قبالة قبرص: خطوة استفزازية تزيد التوترات

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأحد، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من خطط تركيا المعلنة لبدء عمليات التنقيب البحرية فى منطقة تطالب بها قبرص باعتبارها منطقتها الاقتصادية الخالصة.

مصادر روسية: العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة بحالة سليمة

قالت مصادر روسية اليوم الاثنين، إن الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة "سوبر جيت ـ 100" التى تعرضت أمس الأحد، لحريق فى مطار شيريميتيفو بموسكو، بحالة مقبولة، وقابلان لقراءة بياناتهما.

مرور القاهرة يستعد لزحام شهر رمضان.. تجهيز غرف عمليات لمتابعة حركة السيارات.. منع سير سائقى سيارات النقل بالمحاور الرئيسية.. "الكلابشات" لمنع الانتظار الخاطئ.. تحديد ساحات انتظار السيارات للحد من التكدسات

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، خطتها المحكمة استعدادا لاستقبال شهر رمضان، لمواجهة الكثافات المرورية للسيارات المتزايدة خلال أوقات الذروة، قبل الإفطار و السحور من خلال تكثيف تواجد الخدمات المرورية ، على كافة المحاور و الميادين، وبمحيط دور العبادة لتسيير حركة السيارات، وتحقيق السيولة المرورية للمركبات بناء على تعليمات اللواء محمد منصور مساعد الوزير لأمن القاهرة .