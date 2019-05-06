مصادر روسية: العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة بحالة سليمة

موسكو (أ ش أ)

قالت مصادر روسية اليوم الاثنين، إن الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة "سوبر جيت ـ 100" التى تعرضت أمس الأحد، لحريق فى مطار شيريميتيفو بموسكو، بحالة مقبولة، وقابلان لقراءة بياناتهما.

وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية أن حادث احتراق الطائرة- الذى وقع خلال تنفيذها هبوطا اضطراريا بمطار "شيريميتيفو"- أسفر عن مقتل 41 شخصا.

وكانت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الروسية سفيتلانا بيترينكو قد صرحت أمس بأنه كان على متن الطائرة المتجهة من موسكو إلى مورمانسك 78 شخصا بينهم أفراد الطاقم، مؤكدة نجاة 37 شخصا منهم فقط.

وفى سياق متصل، كشفت وكالة أنباء "تاس" الروسية، النقاب عن أن مواطنا أمريكيا" يدعى جيريمى بروكس كان من بين ضحايا حريق الطائرة

يذكر أن المتحدث باسم الكرملين ديميترى بيسكوف قد صرح أمس بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وجه السلطات المعنية بالبدء فى التحقيق فى حادث الطائرة المنكوبة.