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مصرع 4 وإصابة 20 من عمال إحدى الشركات فى حادث تصادم بالعاشر من رمضان

الإثنين، 06 مايو 2019 12:57 ص
مصرع 4 وإصابة 20 من عمال إحدى الشركات فى حادث تصادم بالعاشر من رمضان إسعاف - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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لقي 4 عمال مصرعهم فيما أصيب 20 آخرين من عمال إحدى الشركات فى حادث بمدخل مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى بلبيس العام، وإخطار النيابة العامة بالواقعة.

تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بوقوع حادث تصادم بمدخل مدينة العاشر من رمضان، وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس 26 راكب من عمال أحدي الشركات، وتم نقل المصابين إلي مستشفي بلبيس العام وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 ، وجاري إجراء الإسعافات الأولية لهم.

 

 

 


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