صور.. البابا فرانسيس يزور بلغاريا ويؤكد: محنة المهاجرين "صليب الإنسانية"

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

قال البابا فرنسيس اليوم الإثنين إن محنة المهاجرين واللاجئين الذين يعانون هى "صليب الإنسانية".

وواصل البابا خطابه المناصر لقضايا للمهاجرين واللاجئين لليوم الثانى على التوالى خلال زيارة لبلغاريا التى تضم حكومتها الإئتلافية ثلاثة أحزاب قومية مناهضة للهجرة.



البابا فرانسيس

وتريد الحكومة البلغارية من الاتحاد الأوروبى إغلاق حدوده الخارجية أمام المهاجرين وإقامة مراكز للاجئين خارج التكتل.

وأقامت بلغاريا سياجا على طول حدودها مع تركيا وشددت القيود على حدودها مع اليونان للحيلولة دون تكرار تدفق طوفان المهاجرين الذى اجتاح أوروبا عام 2015 وعزز الدعم للأحزاب اليمينية المتطرفة.



البابا فرانسيس

وبدأ البابا اليوم الثانى من رحلته لبلغاريا بزيارة مركز للاجئين فى صوفيا حيث التقى بنحو 50 شخصا وأبنائهم يتلقون مساعدة من مؤسسة خيرية كاثوليكية.

وقال البابا فى تصريحات مرتجلة بعد الاستماع لبعض من قصصهم والاستماع لأطفال يغنون "اليوم، عالم المهاجرين واللاجئين أصبح بمثابة صليب، صليب الإنسانية، صليب يعانى منه كثيرون".

ويساعد المركز مهاجرين معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق.



البابا فرانسيس

وقال مسؤول فى المركز ومقره مبنى مدرسة سابقا، للبابا إن أشخاصا من كل الديانات من بينهم كثير من المسلمين تطوعوا لمساعدة المهاجرين فى بادرة على الحوار بين الديانات.

وتوجه البابا بعد ذلك إلى راكوفسكى فى جنوب البلاد، وهى بلدة تقطنها أغلبية كاثولكية فى بلغاريا التى يغلب على سكانها الأرثوذكس، حيث سيقيم قداسا.



البابا فرانسيس



البابا فرانسيس



البابا فرانسيس



البابا فرانسيس



البابا فرانسيس