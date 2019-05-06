صحيفة: جوايدو يعترف بالتفكير فى مطالبة واشنطن بالتدخل العسكرى فى فنزويلا

اعترف خوان جوايدو، زعيم المعارضة فى فنزويلا، بأنه يضع جميع الخيارات على الطاولة للاطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، وأنه يفكر فى مطالبة الولايات المتحدة بالتدخل العسكرى.

وأشارت صحيفة "سابو" البرتغالية إلى أن جوايدو شن محاولة فاشلة لإطلاق تمرد عسكرى وإجبار مادورو على الخروج من السلطة.

وأعلن جوايدو نفسه، رئيسا مؤقتا لفنزويلا فى يناير الماضى، كزعيم للجمعية الوطنية التى تسيطر عليها المعارضة، احتج بالدستور لتولى رئاسة مؤقتة، بحجة أن إعادة انتخاب مادورو العام الماضى كانت غير شرعية.

لكن مادورو، المدعوم من روسيا والصين وقادة الجيش الفنزويلى، رفض التخلى عن السلطة.

ويحظى جوايدو بدعم أكثر من 50 دولة، بما فى ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومعظم دول أمريكا اللاتينية.

وقال جوايدو: "أعتقد أن موقف الرئيس دونالد ترامب حازم للغاية، ونحن نقدره، تمامًا مثل العالم بأسره".

فى حين أن مادورو يؤكد مرارا أن "لا أحد يجرؤ على لمس أرضنا المقدسة أو جلب الحرب إلى فنزويلا"، لكن جوايدو ينكر أنه هزم، وقال ل"بى بى سى" إن الرئيس مادورو "خسر عدة مرات".

وأضاف جوايدو "أعتقد أن الشيء الوحيد الذى يخسره هو مادورو" ، مضيفًا "لقد خسر فى كل مرة، لقد أصبح أضعف وأكثر وحيدا وليس لديه دعم دولى، فالخيارات المستقبلية"، كما يدعى أنه "من الواضح جدًا أن القوات المسلحة لم تعد تدعم مادورو".