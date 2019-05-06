شهر السلام والتآخى..مسلمون يؤدون صلاة التراويح بكنيسة فى واشنطن.. "فيديو وصور"

ريهام عبد الله

تسود شهر رمضان الكريم أجواء روحية كبيرة، وتتميز الأجواء بحالة كبيرة من الود والتآخى، كما تتزين الشوارع بزينة رمضان الشهيرة، والفوانيس مظهر الاحتفال الأبرز فى الشهر الكريم، وبالطبع صلوات التراويح التى تصدح لتعلن قدوم شهر روحانى بالدرجة الأولى.

أجواء الود، وصلت لكل مكان فى العالم بدأ فيه شهر رمضان، وليس فى مصر فقط، فتداول رواد تويتر، فيديو مميز، يكشف أداء بعض مسلمى الولايات المتحدة الأمريكية صلوات التراويح فى أحد مساجد العاصمة الأمريكية واشنطن.

أول صلاة تراويح في #DC من داخل الكنيسة pic.twitter.com/stt6TwTQr4 — الأخت آية 🇪🇬 (@ayaabdullah) May 6, 2019

الفيديو الذى نال إعجاب مرتادى موقع تويتر، كشف عن شكل التعامل الذى يجب أن تكون عليه المعاملات بين أصحاب الديانات المختلفة، وأظهر المحبة بين أصحاب الديانات المختلفة، إذ ظهر فى الفيديو أداء صلوات التراويح فى الكنيسة التى تتزين جدرانها بالأيقونات المسيحية والصلبان.



الكنيسة



صلاة التراويح بكنيسة فى واشنطن



صلاة التراويح من داخل كنيسة