دواوين الوزارات.. الصحة: تطبيق تجريبى لنظام التتبع الدوائى بالمصانع لمنع الغش

كتب محمود راغب

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

غادة والى: تكافل وكرامة حقق تأثيرا إيجابيا على الأسر فى مصر

اليوم..أخر موعد لاستقبال المواطنين بمعرض سوبر ماركت أهلا رمضان بمدينة نصر

وزارة التموين:

الجريدة الرسمية تنشر قرار التموين بتصفية إحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

وزارة التربية والتعليم:

وزير التعليم يوافق على قبول طلبات للترخيص بإنشاء مدارس أمريكية بشكل مؤقت

طارق شوقى: قطار ثورة التعليم انطلق بقيادة مؤمنة بقيمة الاستثمار فى الإنسان

وزير التعليم يعلن توفير أمثلة استرشادية فى مادة الرياضيات لأولى ثانوى

وزارة الصحة:

الصحة تعلن انتهاء حملة 100 مليون صحة وتبقى 305 نقاط ثابتة بالجمهورية

تفاصيل خطة "الصحة" لتأمين وجبات السحور والإفطار فى رمضان × 7 معلومات

الصحة: تطبيق تجريبى لنظام التتبع الدوائى بالمصانع لمنع الغش

وزارة الزراعة:

"الزراعة" تفتح منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال رمضان

الزراعة: ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ2.412 مليون طن خلال 4 شهور

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة: تطوير 13 وحدة تدريب متنقلة بالقرى والنجوع لتدريب الشباب

وزارة الأوقاف:

وزارة الأوقاف تنظم لقاءً أسبوعيا لقيادات الوزارة مع الجمهور والصحفيين

وزير الأوقاف يصدر كتابا جديدًا بعنوان فقه الدولة وفقه الجماعة