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الإثنين، 06 مايو 2019 02:18 م
خالد صلاح
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تراجع أسهم شركة أيروفلوت للطيران عقب حادث تحطم الطائرة فى موسكو

الإثنين، 06 مايو 2019 01:54 م
تراجع أسهم شركة أيروفلوت للطيران عقب حادث تحطم الطائرة فى موسكو طائرة موسكو المنكوبة
موسكو (أ ش أ)
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هبطت أسهم شركة (أيروفلوت) للطيران الروسى بنسبة 3.3% إلى 93.5 روبل للسهم الواحد فى أعقاب كارثة تحطم الطائرة فى مطار (شيريميتيفو) بموسكو ما أسفر عن مصرع 41 شخصًا .

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن ذلك جاء بالتزامن مع تداول البورصة الروسية اليوم الاثنين، حيث أن أسهم الشركة هبطت بمعدل 1.7% وكان السهم يبلغ 95.06 روبل، وذلك وفقًا للبيانات التجارية.

يشار إلى أن النيران قد اندلعت صباح اليوم فى طائرة (الركاب سوخوى سوبرجيت 100) التابعة لطيران (أيروفلوت) الروسى أثناء إجرائها هبوطًا اضطراريًا فى مطار (شيريميتيفو)، حيث كانت فى رحلة بين العاصمة الروسية ومورمانسك، وراح ضحية الحادث 41 شخصًا على الأقل بينما أصيب 6 آخرون من بين 73 راكبًا و5 من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة.

من جهته أكد المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميترى بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يزال يتسلم تقارير متواصلة عن طائرة "سوخوى سوبر جيت -100" التى تعرضت لحريق فى مطار شيريميتيفو بموسكو.

وقال بيسكوف - فى تصريح صحفى اليوم الاثنين - :" إن الرئيس بوتين بدأ يتلقى تقارير عن الحادث، الذى وقع فى شيريميتيفو مساء يوم الأحد، وأعطى التعليمات اللازمة لإجراء تحقيق ومساعدة المتضررين".

 


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