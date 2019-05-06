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تحرير 957 مخالفة مرورية وفحص 31 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الإثنين، 06 مايو 2019 11:08 ص
تحرير 957 مخالفة مرورية وفحص 31 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنة مدير إدارة المرور، لتسيير الحركة المرورية، أسفرت عن تحرير957 مخالفة مرورية متنوعة.
 
كما نفذت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، أسفرت عن فحص 9 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 31 شخصا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.
 
وفى مجال فحص الشقق المفروشة، تم فحص 13 شقة مفروشة و15 شخصا جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين عدا أشخاص منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم تحرير 6 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة المديرية.
 
 

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