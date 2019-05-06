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الرئيس السيسى يهنىء أبناء مصر بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

الإثنين، 06 مايو 2019 11:51 ص
الرئيس السيسى يهنىء أبناء مصر بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الرئيس عبد الفتاح السيسى
(أ ش أ)
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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الرئيس السيسى - فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها اليوم الاثنين سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية- " الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج يطيب لى أن أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".

إن شهر رمضان المعظم هو شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن، فهو فرصة عظيمة لتوحيد صفوف الأمة الإسلامية وتعزيز التعاون والتضامن بيننا من أجل رفعة شأن أمتنا بين الأمم.

أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأدعو الله تعالى أن يُعيد عليكم هذا الشهر المبارك بالخير واليُمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من الرقى والازدهار. وكل عام وأنتم بخير، "رمضان كريم".

 


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