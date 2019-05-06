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التنمية المحلية: غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لمواجهة الأزمات فى رمضان

الإثنين، 06 مايو 2019 06:00 ص
التنمية المحلية: غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لمواجهة الأزمات فى رمضان الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن
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أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للمعرفة والتعليم والعلوم، والمتحدث الرسمى للوزارة، استمرار عمل غرفة عمليات الوزارة والتى تم إنشائها قبل أيام لمتابعة شكاوى المواطنين طوال شهر رمضان الكريم.

وأضاف قاسم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن غرفة عمليات الوزارة تعمل طوال 24 ساعة على مدار الشهر الكريم، بالتنسيق مع غرف العمليات فى المحافظات وغرفة العمليات بمجلس الوزراء، لإدارة وحل الأزمات والمشاكل الطارئة، ويتم استقبال تقارير دورية من المحافظات.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين باستمرار متابعة عمليات بيع السلع داخل الشوادر فى كل محافظة والتنسيق مع الجهات والإدارات المختلفة مثل المرور والصحة والتموين، والمرافق والخدمات على مدار اليوم لمواجهة أى ظروف طارئة فى قطاع المرافق من مياه وكهرباء وغيرها.


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